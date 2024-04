Eckehard Lüdke ist enttäuscht ADFC kritisiert Verkehrsplanung in Kevelaer

Über das Verkehrskonzept für Kevelaer wird, wie berichtet, angeregt diskutiert. Die Politik hat jetzt beschlossen, vier konkrete Maßnahmen in diesem Jahr umzusetzen. Für Eckehard Lüdke vom Fahrradclub ADFC reicht das nicht, wie er in einer Presseerklärung schreibt. „Wenn es so etwas gibt wie das Aufzäumen des Pferdes von hinten, also eine Fehl-Strategie im Handeln, dann findet diese in der Verkehrspolitik in Kevelaer ihren Ausdruck“, meint Lüdke, der auch beratendes Mitglied im Ausschuss ist.