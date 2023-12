Acht Vorfälle in kürzester Zeit Einbruchsserie verunsichert Hausbewohner in Kevelaer

Eine solche Häufung von Einbrüchen ist auch für die Polizei mehr als ungewöhnlich. „Am Wochenende gibt es zwar erfahrungsgemäß öfter solcher Taten, aber dass es gleich so viele in unmittelbarer Nähe sind, das ist schon mehr als bemerkenswert“, sagt Polizeisprecherin Anna Stammen. Zwischen Marienpark und Südpark in Kevelaer zählte die Polizei am Freitag alleine acht Einbrüche.