Nach vielen Jahren in Kevelaer Bürgermeister verabschiedet langjährige Mitarbeiter der Stadt

Ulrike Daniels fing 2010 als Schulsekretärin an der städtischen Gemeinschaftshauptschule an. Nach der Gründung der Gesamtschule und mit dem Auslaufen Hauptschule wechselte sie zum Schuljahr 2019/2020 bis zu ihrem Renteneintritt in das Schulsekretariat der Gesamtschule Kevelaer.