Abipanne und die Folgen für Kevelaer “Es tut mir unendlich leid für unsere Schüler“

Auch an der Gesamtschule konnten die Biologie-Klausuren am Mittwoch nicht geschrieben werden, weil wegen technischer Probleme der Download der Aufgaben nicht klappte und daraufhin das Abitur verschoben wurde. Bis 20.35 Uhr saßen Schulleiter und Lehrer am Dienstag in der Schule, erst dann kam die Nachricht: Die Klausuren müssen verschoben werde.