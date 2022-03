Hunderte bei der Friedensdemo : Ukraine: Kevelaer geht auf die Straße

Ein beeindruckendes Bild: Hunderte Menschen waren zum Kapellenplatz gekommen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Marienstadt hat ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität gesetzt. 700 Menschen folgten dem Aufruf zur Friedensdemo und zogen am Donnerstagabend gemeinsam zum Kapellenplatz.

Von Sebastian Latzel

„Bitte schicke Herrn Putin einen Engel, der Licht und Liebe in sein Herz bringt, auf dass er diesen Krieg beendet, er ist so sinnlos“, hat jemand auf einen Zettel geschrieben und an die Pinwand in der Basilika geheftet. „Herr, mach diesem Wahnsinn ein Ende“, steht auf einem anderen. Neben dem Altar hat die Gemeinde einen Bereich der Solidarität mit der Ukraine eingerichtet. Hier ist Gelegenheit zum Gebet, Gelegenheit, seine Gedanken aufzuschreiben, eine Kerze anzuzünden.

Auch Henny Tröschkes hat dort ein Licht angezündet. „Wir tun das regelmäßig, aber derzeit ist das besonders nötig“, sagt die 83-jährige aus Kevelaer. Angesichts der Bilder im Fernsehen kommen bei ihr immer wieder die eigenen Erinnerungen hoch. „Wenn ich die Leute da in ihren Kellern sehe, wo sie Schutz vor den Bomben suchen – so etwas haben mein Mann und ich früher selbst erlebt. Es ist einfach furchtbar.“ Daher findet sie es wichtig, Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen.

Mit Spruchbändern zogen die Menschen durch die Hauptstraße zum Kapellenplatz. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Direkt vor der Basilika wird diese Verbundenheit mit der Ukraine wenig später am Abend besonders deutlich. 700 Menschen sind dem Aufruf zur Friedensdemonstration gefolgt. Zahlreiche Menschen aus Kevelaer zeigen ihre Solidarität, schwenken blau-gelbe Fahnen.

„Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen in der Ukraine. Wir klagen den Völkerrechtsbruch Russlands gegen die Ukraine an und beten für ein friedliches Zusammenleben der Völker in Europa“ – so haben es die Kirchen in Kevelaer in einer gemeinsamen Erklärung formuliert.

„Wir als Kirchen stehen konsequent für den Frieden ein“, hat Wallfahrtsrektor Gregor Kauling bereits im Vorfeld klargestellt. Der Angriff auf die Ukraine sei ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Das erinnere ihn an den Krieg auf dem Balkan. Damals hätten sich die Verantwortlichen später vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten müssen. Genau das müsse auch mit Wladimir Putin passieren, so der Geistliche. „Ich habe die Hoffnung, dass das russische Volk die Kraft hat, diesen Despoten zu stürzen. Dafür bete ich. Ja, ich finde, dass man dafür beten kann. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden.“

Kauling erlebt, dass der Krieg vor allem bei älteren Menschen eine besondere Nähe bekommen hat. „Sie fühlen sich an die Bomben im Zweiten Weltkrieg erinnert, die sie als Kinder erleben mussten.“ Sie seien sehr von der Situation betroffen.

Dass es vielen ebenso geht, wird an diesem Donnerstagabend deutlich. Zahlreiche Menschen sind dem Aufruf des Runden Tisches für Flüchtlinge gefolgt. Sie haben sich erst am Peter-Plümpe-Platz getroffen und sind dann gemeinsam zur Basilika gezogen. „Es tut gut für eine kleine Stadt wie Kevelaer, dass so etwas heute möglich ist. Es tut gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind und mit Blick auf die Menschen in Not sagen können, dass wir euch nicht alleine lassen“, sagt Kauling. Ein schönes Zeichen sei auch, dass sich die Schüler einbringen. Joyce Bujok und Emilia Mileti von der Gesamtschule Kevelaer und Ben Tissen vom Gymnasium halten emotionale Ansprachen und enden mit dem Appell: „Stoppt den Krieg.“

Einen besonderen Bezug zur Ukraine hat auch der Kevelaerer Männergesangsverein. Als Theodosiuschor singt er auf Ukrainisch. Auch an diesem Abend ist es die passende musikalische Begleitung für das Zeichen des Friedens.

Extra für den Anlass ist das Fenster zum Gnadenbild geöffnet. Eigentlich ist die Consolatrix Afflictorum erst ab dem Auftakt der Wallfahrtssaison zu sehen. Aber auch damit soll ein Zeichen gesetzt werden.

„Wir wollen auch hier in Kevelaer ein Zeichen setzen für die Menschen in der Ukraine“, hatte Bürgermeister Dominik Pichler schon direkt nach Beginn des Kriegs gesagt. „Dieser von Russland angezettelte Krieg erfüllt mich mit Wut und Empörung sowie mit Sorge um die freiheitlich-demokratischen Grundrechte, aber insbesondere um die Menschen vor Ort.“ Die aktuelle Situation mache einem erst bewusst, wie zerbrechlich der Frieden auch in Europa ist. „Bislang war dies für uns selbstverständlich und Kriegshandlungen hätte niemand für möglich gehalten. Jetzt muss sich der europäische Gedanke bewähren.“ Der Bürgermeister ist beeindruckt, wie viele gekommen sind und davon, dass er eine große Hilfsbereitschaft spürt, die über Solidaritäts-Bekundung hinausgeht. „Im Rathaus hat bereits eine Reihe von Menschen angerufen und gefragt: Was können wir tun?“ Das seien kleine Zeichen der Hoffnung in dieser kritischen Zeit.