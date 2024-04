Ab jetzt sind Anmeldungen möglich Das größte Open-Air-Quiz Deutschlands in Kevelaer

Zur Einstimmung gibt es von Stefan Spittmann erst einmal eine Probefrage: Welche dieser Tiere ist kein Bär? Lippenbär, Pandabär, Koalabär, Ameisenbär, Brillenbär. Na, hätten Sie es gewusst? Ameisenbär und Koala wären die richtigen Antworten gewesen. Eine von vielen Fragen, die sich Stefan Spittmann zusammen mit Dirk Winkels für den „Quiz im Löwen“ ausgedacht hat. Seit 2018 gibt es die erfolgreiche Quizveranstaltung in Kevelaer, die regelmäßig ausgebucht ist. Jetzt gehen die beiden Quizzer mit Unterstützung von Stadt und Gemeinde St. Marien noch einen Schritt weiter. Das Quiz geht raus an die frische Luft. Im Juni will das Duo das größte Open-Air-Quiz Deutschlands veranstalten. Rund 600 Rätselfreunde können teilnehmen. Dirk Winkels hat lange im Netz recherchiert und kein Event im Land gefunden, bei dem noch mehr Quizzer an den Start gehen.