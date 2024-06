Fonds gibt 50.000 Euro aus Unterstützung für Vereine dank Windkraft aus Kevelaer

Ursula Baumgärtner von der BW Kevelaer ergänzt: „Was nun durch die Regierung in Gesetzesform gegossen wird, leben wir in Kevelaer schon lange: Eine direkte Teilhabe der Einwohner an den Erlösen der Kevelaerer Windparks durch den Fonds ‚Energie für Kevelaer‘. Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, die vielfältige Vereinswelt Kevelaers am ‚Abend für die Vereine‘ in diesem Zusammenhang zu erleben.“