Polizei ermittelt wegen Umweltdelikt Lkw verliert am Windrad in Achterhoek 500 Liter Diesel

Schon der Bau des neuen Windrads in Achterhoek hatte für viel Aufregung gesorgt. Denn das Projekt zwischen Wetten und Kapellen war nicht unumstritten gewesen. Inzwischen steht der Windriese in der Nähe des Alten Kapellener Weges und sorgt erneut für Gesprächsstoff. Denn dort hat sich am Montagabend ein Unfall beim Abtransport des Kranes ereignet.