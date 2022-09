Kabel durchgefräst : 400 Haushalte in Kevelaer zwei Tage ohne Internet

400 Haushalte in Kevelaer zwei Tage ohne Internet

Kevelaer Die Deutsche Glasfaser führt aktuell Dreieck zwischen Heideweg, Hubertusstraße und Wember Straße Kabelarbeiten durch – dabei durchtrennten sie ein Kabel der Telekom.

In Kevelaer mussten etwa 400 Haushalte zwei Tage lang ohne Internet und Festnetz auskommen. Betroffen war das Dreieck zwischen Heideweg, Hubertusstraße und Wember Straße. Dort verlegt die Deutsche Glasfaser aktuell neue Kabel. Wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigt, hat das ausführende Sub-Unternehmen beim Fräsen der Straße Leitungen der Telekom durchtrennt.

„Ich habe hier seit zwei Tagen kein Telefon und kein Internet. Ich arbeite zum Teil auch von zu Hause das ist ärgerlich“, sagte Klaus Hölzle unserer Redaktion. Er wohnt auf der Windmühlenstraße und war auch von der Störung betroffen. Der Sprecher der Deutschen Glasfaser sagte unserer Redaktion, dass das Bauunternehmen falsche Angaben von der Telekom bekommen soll: Die Kabel lagen laut dem Sprecher höher als in den Unterlage angegeben. „Das passiert immer wieder. Wir haben für solche Fälle ein standardisiertes Verfahren und die Telekom sofort informiert.“

Dem widerspricht das Unternehmen aus Bonn: „Da die Beschädigung nicht gemeldet wurde, konnte erst am Donnerstag mit der Lokalisierung der genauen Schadenstelle begonnen werden“, teilt ein Telekom-Sprecher mit. Am Freitag gegen 14 Uhr wurde der Schaden behoben. Der Vorfall war nicht der erste dieser Art in Kevelaer: Erst vergangene Woche beschädigte die Deutsche Glasfaser ein Vodafone-Kabel – auch dort hatten die Anwohner danach kein Internet.