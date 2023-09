Jubiläum in Kevelaer 40 Jahre Musikhaus Welbers

Seit vier Jahrzehnten ist das gleichnamige Musikhaus an der Basilikastraße in Kevelaer die geschätzte Adresse für alle Musikfreunde und jene, die sich irgendwann einmal entscheiden, ein Musikinstrument bespielen zu wollen. „Von der Blockflöte bis zum Xylophon, wir können schon recht viel anbieten. Soweit mir die Branche bekannt ist, sind wir inzwischen das einzige Musikhaus im Kreis Kleve“, betont die Inhaberin. Kurz nach dem Musikstudium gründete Annegret Welbers gemeinsam mit ihrem früh Verstorbenen und in Kevelaer bekannten Ehemann Wolfgang das Geschäft, bei dem man sich immer noch eingeladen fühlt, eine Reise durch die Welt der Musik zu machen.