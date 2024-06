Gymnasium Kevelaer und Abilene Partnerschaft mit der Schule aus der Stadt der Gürtelschnalle

Auch Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler zelebrierte diese besondere Kooperation. Er gratulierte den Schülern, Teil dieses besonderen Projekts zu sein und freute sich, dass eine internationale Freundschaft so lange bestehen konnte. Auch appellierte er an den Zusammenhalt zwischen den Kulturen. Es gehe bei dem Schüleraustausch nicht nur darum, das jeweils andere Land kennenzulernen. „Friendship is not only for the good times“ – „Freundschaften sind nicht nur für die guten Zeiten“, sagte er dem Publikum. Man müsse auch zusammenhalten, wenn es schwierig wird.