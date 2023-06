Schwerer Unfall in Kevelaer 22-Jährige schwebt nach Sturz von E-Scooter in Lebensgefahr

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück am Mittwoch auf dem Gewerbering. Die junge Frau war gegen 15.35 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Gewerbering unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam sie auf Höhe einer Zufahrt zu einem Firmenparkplatz nach ersten Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung zu Fall, stürzte und kam wohl mit dem Kopf auf der Straße auf. Bei dem Sturz erlitt die 22-Jährige nach Polizeiangaben schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau in eine Spezialklinik. Es bestand akute Lebensgefahr. Inzwischen sei sie einigermaßen stabil, der Zustand sei aber weiterhin kritisch, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Die junge Frau hatte keinen Helm getragen, der ist beim E-Scooter auch keine Pflicht.