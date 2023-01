VFR Blau-Gold Kevelaer fiebert der Session entgegen Endlich wieder Karneval in Kevelaer

Karneval? Was war das denn noch mal? Zwei Jahre konnten die Jecken die närrische Zeit nicht so genießen, wie sie es all die Jahre gewohnt waren. Auch der VFR Blau-Gold Kevelaer hat sehr darunter gelitten. Und Prinz Frank I. konnte nicht so durchstarten, wie er es gerne gewollt hätte. Denn kaum war er am 12. November 2021 proklamiert, fiel die närrische Zeit schon wieder dem ungeliebten Coronavirus zum Opfer.