Wagen prallt auf B9 in Kevelaer gegen Baum 19-Jähriger aus Issum schwer verletzt

Ein junger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B9 schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige aus Issum gegen 2.45 Uhr in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Opel auf der Bundesstraße in Richtung Geldern unterwegs. Er fuhr über die Red-Sun-Kreuzung in Kevelaer und kam kurz darauf mit seinem Wagen hinter der Einmündung zum Kötherheideweg nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum.