Malteserwallfahrt des Erzbistums Köln Essen für 1000 Pilger in Kevelaer aus der Feldküche

Die größte Wallfahrt aus dem Kölner Bistum nach Kevelaer findet in diesem Jahr zum 37. Mal statt. Rund 30 Reisebusse, zum Teil mit Hebebühnen für Menschen im Rollstuhl ausgestattet, und weitere behindertengerechte Fahrzeuge machen sich aus zahlreichen Standorten im ganzen Erzbistum Köln auf den Weg. Das war auch eine logistische Herausforderung, da es die Busankunft am Peter-Plümpe-Platz ja nicht mehr gibt. Der neue, provisorische Platz am Bahnhof reicht für so viele Busse gar nicht aus. Daher werden jetzt Straßen gesperrt, damit die Busse möglichst nahe an das geistliche Zentrum von Kevelaer heranfahren können. Denn weite Wege können die alten und kranken Pilger nicht auf sich nehmen.