Gutes Tun in Kevelaer : Kerpenkate-Stiftung lädt zum großen Benefizkonzert ein

KEVELAER Die Kerpenkate-Stiftung in Kevelaer setzt sich bereits seit einigen Jahren zum Ziel, Kinder und Jugendliche zu unterstützen und ihnen zu helfen.

Das nächste große Projekt soll nun ein Benefizkonzert sein, welches unter dem Motto „Für die Kinder in Kevelaer – helfen und fördern“ steht. Dazu hat die Stiftung die Unterstützung des Blasorchesters und des Familienchors der Basilikamusik Kevelaer bekommen. Gemeinsam gestalten sie unter der Leitung von Elmar Lehnen und Romano Giefer am 20. September ein einmaliges Konzert, welches einen Querschnitt durch die Musikwelt bietet. „Wir hoffen, dass das Konzert sowohl für die Beteiligten als auch für die Stiftung ein voller Erfolg wird“, betonte Karl Aengenheyster, Vorsitzender der Kerpenkate-Stiftung. Denn mit dem Projekt möchte die Stiftung darauf aufmerksam machen, wofür sie steht. „Wir wollen zeigen, was wir eigentlich machen“, erklärte Aengenheyster. „Vieles findet in der Stiftung in der Anonymität statt, daher sind wir froh, auch mal etwas an die Öffentlichkeit tragen zu können.“