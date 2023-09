Verlosung für guten Zweck Skatelegende Titus Dittmann besucht Kevelaer

Er hat nämlich „Skate-Aid“ gegründet, im Jahr 2009 war das. Seitdem setzt sich die Organisation für Kinder auf der ganzen Welt ein. „Wir machen Kinder stark“, ist das Motto von „Skate-Aid“. Es geht um die pädagogische Kraft des Skateboardens. „Skate-Aid“ baut Skateparks in armen Ländern, die dann Treffpunkte für Kinder werden, bietet dort dann Workshops an. Aktuell gibt es Projekte unter anderem in Uganda, Palästina und in Nepal. In Europa hat die Organisation das Projekt „Skaten statt Ritalin“ ins Leben gerufen, bei dem an ADHS erkrankte Kinder zum Board anstatt zu Medikamenten greifen sollen.