Workshop-Reihe in Kevelaer Mehr kreative Angebote für Kinder und Jugendliche

Alle Workshops richten sich an Kinder und junge Menschen zwischen acht und 20 Jahren, die in Kevelaer, Twisteden, Wetten, Winnekendonk und Kervenheim leben. Nach dem Motto „Probier dich aus und entdecke was in dir steckt“ können die Teilnehmer bis zu drei Workshops belegen. Das Angebot des Kunst- und Kreativnetzwerks „wirKsam“ wird in Kooperation mit dem Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer umgesetzt. Dank der Förderung durch die Bürgerstiftung „Seid einig“, dem Runden Tisch für Flüchtlinge sowie einer großzügigen Spende der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Kevelaer sind die Workshops kostenfrei. Anmeldung im Internet unter www.wirksam-ev.de/jung-und-kreativ. Schon jetzt ist klar, dass die Reihe im September fortgesetzt wird.