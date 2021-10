Hilfe für Flutopfer : „Falschspieler“ für die Flutopfer versteigert

Kevelaer Der Künstler Dieter von Levetzow hat seine Figur „Der Falschspieler“ versteigert. Der Erlös soll den Opfern der Flutkatastrophe zugute kommen. Zuvor wurde das Kunstwerk in Kevelaer ausgestellt.

Die figuralen Bronzen von von Levetzow zeigen den Menschen in jeder Lebenssituation: musizierend wie spielend und dabei immer in Bewegung. So auch die Figur des Falschspielers. Die Intention von Levetzows war es, einen Golfspieler zu erstellen, der hinsichtlich seiner Haltung falschspielt. Die Figur aus Bronze, mit seinen rund 38 Zentimetern Höhe, ist filigran ausgearbeitet. Insgesamt wurden sechs dieser Figuren produziert.

Von Levetzow wurde 1925 geboren und begann 1941, nachdem er von der Schule geflogen war, bereits mit 16 Jahren sein Studium an der Staatlichen Hochschule für bildende Künste in Weimar. Er fand seinen Weg an den Niederrhein in der Nachkriegszeit und konnte hier seiner Tätigkeit als Künstler nachgehen.