Fridays for Future in Kevelaer : Klimastreik mit Kinderschuhen

Kevelaer Fridays for Future fordert mehr Begrünung und Fahrradfreundlichkeit in Kevelaer. Die Aktivisten hatten sich mehr Interesse an ihrer Aktion von Seiten der Kommunalpolitiker gewünscht.

An einem Infostand konnten Passanten mit den Demonstranten ins Gespräch kommen. Wer wollte, konnte auf einem Zettel Forderungen an die Kevelaerer Politik formulieren. Diese Zettel wurden gegen Ende der Aktion zusammen mit einer Liste konkreter Forderungen Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler überreicht. Dieser wertete die FFF-Aktion positiv: „Auch in Corona-Zeiten ist die Klimaproblematik nicht weg. Die Aktion ist zudem coronakonform, die Idee mit den Schuhen finde ich gut.“ Die Forderungen, die die Kevelaerer Klimaschützer an die Verantwortlichen der Stadt richten, betreffen die Fahrradinfrastruktur sowie die Baumschutzsatzung der Wallfahrtsstadt. Das gesamte Stadtgebiet, so heißt es im Forderungskatalog, solle mehr naturnahe Begrünung erhalten, um „Artensterben, Insektensterben und Klimakrise entgegen zu wirken und deren Folgen abzumildern“. Die Stadt habe eine Vorbildfunktion. Konkret könnten Dächer und Schulhöfe begrünt und insektenfreundlich bepflanzt werden, beispielsweise auch der Spielplatz beim Museum. Weiter sollten mehr Bäume gepflanzt werden. Vorgeschlagen wird ein Bürgerwald. Verlorene Stadtbäume sollten eins zu eins ersetzt werden. Jährlich sollte die Menge der im Baumkataster der Stadt verzeichneten Bäume um zehn Prozent wachsen. Die Klimabewegung fordert, dass Kevelaer Mitglied in der Vereinigung „Kommunen für biologische Vielfalt“ wird. Der zweite Forderungskomplex „Fahrradfreundlichkeit“ enthält Verbesserungsvorschläge, zum Beispiel Tempo-30-Zonen in explizit genannten Straßen. Weiter wird ein Fahrradstraßennetz gewünscht, das sich über die gesamte Innenstadt erstrecken soll. Die Aktivisten weisen auch darauf hin, dass das „integrierte Handlungskonzept zum Klimaschutz“ seit Jahren einen Fahrradbeauftragten vorsehe, und fordern ihn ein. Die Aktion wurde vor Ort unterstützt durch Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) des Kreisverbands Kleve. Bürgermeister Pichler, der bereits einen kurzen Blick auf die Liste der Forderungen geworfen hatte, sagte: „Sicher gibt es an manchen Stellen Nachholbedarf in unserer Stadt bezüglich des Klimaschutzes. Aber zunächst einmal werden wir die Forderungen sichten. Gründlichkeit geht hier vor Schnelligkeit.“