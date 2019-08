Ehepaar hat Grund zum Feiern : In Kevelaer kennen und lieben gelernt

In Kevelaer kennen und lieben gelernt

Kevelaer Diamantene Hochzeit feierten jetzt Helene und Leo Heinrich Kremers. Die beiden geborenen Kevelaerer lernten sich bereits während ihrer Schulzeit kennen. Das Schicksal wollte es so, dass die beiden anschließend im selben Betrieb eine Arbeit fanden.

Leo als Schuhmacher, Elisabeth als Stepperin. So kam es, dass die heute 82- und 81-Jährigen sich näher kamen und sich am 15. August vor 60 Jahren in Kevelaer das Ja-Wort gaben.