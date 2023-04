Aktion in Kervenheim Zukunftswerkstatt zur Burg

„Neben dem geselligen Beisammensein und den traditionellen Maifeierlichkeiten wollen wir an diesem Tag einen Blick in die Zukunft der Burg werfen. Was braucht es, damit die Burg der Treffpunkt für Kervenheim wird, den sich so viele wünschen? Wer hat Lust an diesem spannenden Zukunftsprozess mitzuwirken?“, so das Dorfteam, das den Tag organisiert.