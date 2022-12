Vorfall in Kervenheim Unbekannte sprengen Tabakautomaten

Kervenheim · Ein lauter Knall riss viele in Kervenheim aus dem Schlaf. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Zigarettenautomaten in die Luft gejagt.

01.12.2022, 14:28 Uhr

Die Polizei ermittelt (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen freistehenden Zigarettenautomaten auf der Winnekendonker Straße gesprengt. Der Automat wurde dabei völlig zerstört. Ob und in welchem Umfang die Täter Beute machen konnten, ist noch unklar. Ein Zeuge hatte gegen kurz nach 3 Uhr einen lauten Knall gehört und auf die Straße geschaut. Er sah, wie sich drei männliche Personen vom Tatort entfernten und in ein schwarzes Fahrzeug stiegen. Die Männer waren etwa 1,75 Meter groß, allesamt dunkel gekleidet und trugen dem Zeugen nach Sturmhauben. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Kombi, mit drei großen Schriftzügen oder Logos auf der Fahrertür. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02823 1080.

(RP)