CDU will Antworten von der Stadt Problem mit Obdachlosenheim – Unruhe in Kervenheim

In der Sache möchte die CDU Antworten von der Verwaltung. Die Fraktion will wissen: Sind der Stadt Kevelaer die Probleme bekannt und erfolgen bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, insbesondere in Bezug auf Ordnung und Sicherheit? Schätzt die Stadt die Unterbringung obdachloser Menschen mit zum Teil komplexen individuellen Problemlagen und nur sehr eingeschränkten Möglichkeiten beim Rückgriff auf individuelle Mobilität in Kervenheim als angemessen und sachdienlich ein? Existieren in Kevelaer alternative Unterbringungsmöglichkeiten mit geringerem Konfliktpotenzial oder können diese geschaffen werden?