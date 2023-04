Theaterstück in Kervenheim Gleich dreimal ausverkauftes Haus

An drei aufeinanderfolgenden Tagen, am Freitag, Samstag und Sonntag erfreute sich das Theaterstück bei allen Vorstellungen großer Beliebtheit. „An allen drei Tagen waren wir restlos ausverkauft. Das bedeutet, wir hatten insgesamt ungefähr 670 Zuschauer und die Resonanz war so positiv. Zum Schluss gab es Standing Ovations“, berichtete der erste Vorsitzende des Vereins Erich Derricks. „Seit Anfang des Jahres haben wir wieder zweimal in der Woche geprobt. Es ist schön, wieder zu spielen“, erzählte er weiter.