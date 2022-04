Neuer Treffpunkt in Kervenheim : Gespräche zur Burg laufen

Neuer Treffpunkt in Kervenheim

Kervenheim Die idyllische Anlage könnte Begegnungsstätte für Kervenheim werden. Eigentümer der Burg ist die evangelische Kirche – sie steht der Idee grundsätzlich positiv gegenüber.

Mit dem Schließen des traditionsreichen Haus Brouwers hat Kervenheim seinen letzten Saal und Treffpunkt für Vereine und Bürger im Dorf verloren. Daraufhin wurde unter Federführung der CDU und Ortstvorsteher Martin Brandts nach Alternativen gesucht. In den Fokus ist dabei die Burg Kervenheim gerückt. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf, daher solle man prüfen, ob sich die Burg als mögliche Alternative eignet, hatte der Fraktionsvorsitzende Mario Maaßen gesagt.

Und offenbar ist einiges in Bewegung gekommen, wie Kämmerer Ralf Püplichuisen unlängst in der Ratssitzung berichtete. Im März habe es ein Gespräch mit der evangelischen Kirche gegeben, die Eigentümer der Burg ist. Sie hatte die Anlage 2009 gekauft.

„Die Kirche befürwortet solche Überlegungen“, so Püplichuisen. Jetzt solle geprüft werden, ob sich die Burg als Begegnungsstätte für Kervenheim eigne. Dazu soll es eine Bestandsaufnahme geben, zudem soll die Substanz der Gebäude untersucht werden.

Ziel sei, die Expertisen bis zum Mai in einen Förderantrag für Leader zu packen. Leader ist ein EU-Förderprogramm für den ländlichen Raum, in dem auch Kevelaer Mitglied ist. Über Leader können Projekte vor Ort unterstützt werden. Das war beispielsweise bei der neuen Skateranlage am Schulzentrum der Fall. Da hatte es eine finanzielle Förderung über Leader gegeben.