Ungewöhnlicher Einsatz : Feuerwehr muss eingeklemmtes Pferd in Kervenheim befreien

Kervenheim In Kervenheim hatte sich ein Pferd zwischen einem Zaun und einer Zaunbefestigung verkeilt. Die Feuerwehr konnte das Tier zwar befreien, das Tier musste anschließend trotzdem eingeschläfert werden.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz brachen die Löschzüge Winnekendonk und Kervenheim am frühen Donnerstagmorgen auf. „Tierrettung, eingeklemmtes Pferd“ lautete der Auftrag. Erst im September hat die Feuerwehr Kevelaer einige Vertreter aus allen fünf Löschzügen in der Großtierrettung ausbilden lassen. Am Donnerstagmorgen gegen sechs Uhr kam es zum ersten Einsatz in diesem Fachgebiet.