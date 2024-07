Volles Haus beim Infoabend Emotionale Debatte zur neuen Flüchtlings-Unterkunft in Kervenheim

Es ging um ein emotionales Thema. Deshalb wusste auch der Bürgermeister im Vorfeld nicht genau, wie der Abend zur Flüchtlingsunterkunft in Kervenheim verlaufen würde. Die Infoveranstaltung war wegen des großen Interesses auch extra in die Begegnungsstätte Winnekendonk verlegt worden. Am Eingang kontrollierten zwei breitschultrige Herren eines Securitydienstes. Ein reine Vorsichtsmaßnahme, weil man verhindern wolle, dass man Besuch von rechten oder linken Extremen bekomme, so Bürgermeister Dominik Pichler.