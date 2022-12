Erfolgreiche Veranstaltung in Kervenheim Organisatoren vom Burgzauber sagen „Danke“

Hochzufrieden waren die Veranstalter mit dem fünften Burgzauber in Kervenheim. Mehr als 30 Künstler, Handwerker und andere Kreative hatten ihre Erzeugnisse auf dem Burghof und in der Burg präsentiert. In der Cafeteria im alten Gewölbekeller und an den Ständen auf dem weitläufigen Burghof erwartete die Besucher ein vielfältiges kulinarisches Angebot.