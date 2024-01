Die Jecken ziehen schon am 3. Februar durch den Ort Kervenheim – der erste Karnevalszug in Kevelaer

Die „Wir in Kervenheim“-Gruppe ist immer dabei. Die Mitglieder sind in diesem Jahr als gruselige Burgvampire unterwegs. Die Stammtischfreunde vom Gresumshof kommen immer mit neuen spritzigen Ideen und vielen Kindern, in diesem Jahre als Vogelscheuchen. „Viele andere Gruppen sind auch schon länger dabei, wollen jedoch ihr Motto noch nicht verraten“, heißt es.