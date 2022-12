Ferienfreizeit für Kevelaerer Jugendliche Kerpenkate-Stiftung ermöglicht Urlaub

Dank großer Zuschüsse konnten die Kinder kostenlos eine Woche in einem Ferienhaus auf dem Campingplatz in der Nähe vom Strand unterkommen und Urlaub machen. „Am 3. Oktober ging es für alle ab Kevelaer los, und schon unterwegs merkte man die Aufregung und Vorfreude der Kinder. Als wir dann angekommen sind, mussten wir erstmal dafür sorgen, dass die Anspannung etwas abfällt und dann ging es an die Zimmerverteilung“, erzählte Stephanie Hähn. Das Ferienhaus war so geteilt, dass Mädchen und Jungs getrennt voneinander schlafen konnten. „Wir haben viele tolle Sachen tagsüber zusammen unternommen. Wir sind im Center Parcs schwimmen gewesen oder shoppen gegangen. Auch Bogenschießen wurde angeboten. Die Kinder haben wir ab und zu in Gruppen aufgeteilt. Manche sind zu Hause geblieben, und andere sind nach Renesse an den Strand gefahren. Generell konnten alle immer viel mit entscheiden“, berichteten die Mitarbeiter des Jugendzentrums.