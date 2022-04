Nach Einbruch in Kevelaer : Kupferrohr-Diebe setzen Keller in Wetten unter Wasser

Der ganze Keller stand unter Wasser (Symbolfoto). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Wetten Unglaublicher Vorfall in Kevelaer. Einbrecher kneifen im Haus die Heizungsrohre ab und sorgen dadurch für eine Überschwemmung im Gebäude.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Dass Kupferrohrdiebe dreist sind, daran hat sich die Polizei inzwischen fast gewöhnt. Die Täter bauen Leitungen an Kirchen ab, stehlen ganze Dachrinnen und schrecken sogar nicht davor zurück, Friedhöfe zu plündern. Doch der Fall, der sich jetzt in Wetten ereignete, der ist auch für die Beamten außergewöhnlich. Wieder geht es um Kupferdiebe, die auf der Suche nach Beute in ein Haus eindrangen. Diesmal hatten sich die bislang Unbekannten ein leer stehendes Gebäude an der Gelderner Straße in Wetten ausgesucht.

Wann sie genau dort einstiegen, ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass sie einen großen Schaden hinterließen. Die Diebe kniffen in zahlreichen Räumen die freiliegenden Kupferrohre der Heizungen ab. Auch im Keller machten sie sich an den Rohren zu schaffen. Dabei kamen sie aber an die Wasserleitung und zerstörten diese. Die Folge: Das Wasser floss unbemerkt und ungebremst in den Keller. Die ganzen Räume standen unter Wasser.

Das Haus ist unbewohnt und soll abgerissen werden. Daher ist der Besitzer nur selten vor Ort. Er hätte von dem Schaden vermutlich erst noch viel später erfahren, wenn Mitarbeiter der Abwasserwerke nicht stutzig geworden wären. Die arbeiteten in der Straße am Kanal und wunderten sich, warum die Pumpstation dort ständig lief, obwohl das Haus doch leersteht. Man schaute nach, informierte die Stadtwerke und legte erst einmal den Wasseranschluss zum Haus still. Die Stadtwerke verständigten den Besitzer, der am Montag dann das ganze Ausmaß des Einbruchs sah. Das Wasser stand im Keller inzwischen fast bis unter die Decke. Er ließ die Räume leerpumpen. Nach Angaben der Polizei entstand durch den Diebstahl und die Instandsetzungen ein Schaden von rund 5000 Euro.

Jetzt werden Zeugen gesucht. Der Fall muss sich zwischen dem 9. März und 11. April ereignet haben. Um ins Haus zu kommen, hatten die Einbrecher das Glaselement an einer Tür zerschlagen.

Dass der Keller überflutet wurde, schreckte die Diebe offenbar gar nicht ab. Sie nahmen die Rohre trotzdem mit und machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Sogar den Wasserzähler montierten sie ab, der gerade einmal einen Schrottwert von zwei Euro haben wird. Wenn die Diebe sich ausgekannt haben, werden sie den Zähler erst zum Schluss ausgebaut haben. So hätten sie dann „ganz im Trocknen“ die Leitungen abkneifen können.