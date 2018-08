Unfallfahrer stammt aus Weeze : Kein Strom in Pfalzdorf nach Verkehrsunfall

weeze/Pfalzdorf (RP) Ein 20-jähriger Weezer fuhr mit seinem Auto am Freitag um 14.17 Uhr auf der Kirchstraße in Fahrtrichtung Motzfeldstraße. Während der Fahrt griff er hinter seinen Sitz nach einer Wasserflasche und fuhr an der Kreuzung Kirchstraße/ Landwehrstraße ungebremst auf die Landwehrstraße.

