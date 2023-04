Kegelmeisterschaft in Weeze Tönnißen knackt eigenen Rekord

Die Kegelortsmeisterschaft wurde zwischen Januar und März ausgetragen. Schirmherr war Bürgermeister Georg Koenen. Insgesamt 50 Klubs, die sich in 15 gemischte, 24 Männer- und 11 Frauen-Klubs aufteilten, haben in diesem Jahr an der Kegel-Ortsmeisterschaft auf den Kegelbahnen im Weezer Waldhaus, Hotel Jägerhof und Lieven Heer teilgenommen. Die Kegelklubs sorgen durch ihre Startgelder nicht nur für eine Spende (250 Euro für den Gemeindejugendring Weeze), sondern können auch selbst Geldpreise und Wanderpokale gewinnen. Bei der Männer-Einzelwertung übertraf Christoph Tönnißen mit 93 Punkten seinen alten Rekord von 91 Punkten.