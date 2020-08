Forderungen der KBV für Kevelaer : Schuldenabbau statt Luxusbauten

Mit diesen Kandidaten zieht die KBV in Kevelaer in den Wahlkampf. Foto: KBV

Kevelaer Die KBV stellt bei ihrem Wahlprogramm die Interessen von Kevelaer in den Fokus. Der Solegarten soll an die Stadtmitte angebunden werden.

In ihrem Wahlprogramm stehen die Interessen für Kevelaer im Fokus, das wird hier noch einmal deutlich betont. Man sei von Parteiprogrammen unabhängig, vertrete die Interessen der Bürger Kevelaers und wolle diese so intensiv wie möglich an der politischen Arbeit beteiligen. Zu den Säulen der KBV-Politik gehört laut Fraktions-Chef Günther Krüger die Unterstützung der Unternehmen, vor allem wenn sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Bei den Finanzen sei es wichtig, alle städtischen Ausgaben auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. „Schulden auf Kosten der nachfolgenden Generationen sind zu vermeiden“, so Krüger. „Im Vordergrund steht der Mensch, nicht die Schaffung von persönlichen Denkmälern und Luxusbauten“, ist die klare Aussage im Wahlprogramm. Wichtig ist der KBV auch, dass bei allen Entscheidungen berücksichtigt wird, dass Kevelaer ein Wallfahrtsort ist. Dazu gehört auch, dass die Kommune das soziale Engagement der Kirchen unterstützt.

Eine klare Position hat die KBV auch zur Ortsumgehung OW 1: „Wir fordern die zügige Fertigstellung“, ist die einheitliche Linie. Zudem seien die Bürgerbusse als Verbindung zu den Ortschaften unverzichtbar. Die Wählergemeinschaft will sich auch dafür einsetzen, dass neue Baugebiet in Außenbereichen ausgewiesen werden. Gesichert werden müsse die medizinische Versorgung in Kevelaer. Für die Stadt ist auch ein attraktives Schulsystem wichtig. Nötig sei ein Ausbau der Betreuungsangebote, das auch den Ansprüchen von alleinerziehenden Eltern gerecht werde. Erhalten werden sollen Krankenhaus und Freibad. Außerdem schlägt die KBV vor, vorhandene Auskiesungsflächen in einen Freizeit- und Wassersportbereich umzuwandeln. Wichtiges Standbein der Stadt sei der Tourismus. Daher müssten zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden. Beim Solepark müsse ein Angebot für Kevelaer und Gäste entwickelt und die Anbindung an die Stadtmitte sichergestellt werden.