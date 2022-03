Geheimnis wurde beim Heimatabend gelüftet : Kay Hermsen ist Festkettenträger für die KLJB in Wetten

Wetten Die Geselligen Vereine von Wetten feierten ihren traditionellen Heimatabend im Knoase-Saal nach zweijähriger Corona-Zwangspause.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Proklamation des Festkettenträgers. Der heißt in diesem Jahr Kay Hermsen von der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Wetten. Zu seinem Adjutanten ernannte er seinen Bruder Tobias Aymanns. Wie überall sorgten Corona Positiv-Fälle auch beim Heimatabend für einige organisatorische Herausforderungen. Nicht nur das Kellner-Team musste auf Kräfte verzichten, auch die Präsidentin der Geselligen Vereine, Orla Feeny, war betroffen. Freudig überrascht waren jedoch die Gäste, dass sie dennoch wie geplant die Begrüßung übernehmen konnte – nämlich per Videoschalte in den Saal.

Gerne war der Bürgermeister der Stadt Kevelaer, Dominik Pichler, zu Gast. Er sei wirklich froh, dass zum einen nach der Lockdown-Zeit wieder etwas stattfinde und zum anderen der Knoase-Saal wieder belebt sei. Erst im Frühjahr war bekannt geworden, dass die Stadt nun nicht nur den Saal, sondern auch den angegliederten Knoase-Treff erworben hat, so dass der Saal bei Veranstaltungen nun auch bewirtschaftet werden kann. Verwaltet werden Saal und Treff durch einen Trägerverein. Die Geselligen Vereine Wetten hatten ein unterhaltsames Bühnenprogramm für den Abend vorbereitet. Mittelpunkt war alles, was das Dorfleben ausmacht, wozu natürlich auch die Kirmes im Juni gehört. Reihum wählen die Vereine den Festkettenträger, in diesem Jahr aus dem Kreis der Landjugend. Daher stellte die KLJB ausführlich vor, was sie das ganze Jahr so macht. Schwungvoll begann sie ihre Darbietung musikalisch mit dem Hit „Y.M.C.A.“, sang aber „K.L.J.B.“, was im Saal für beste Stimmung sorgte. Neben den regelmäßigen Treffen zum „Spielen, Quatschen, Feiern und Anpacken, wenn im Dorf mal Not am Mann ist“ ist der erste Landjugend-Termin im Jahr die Schrottsammlung um Ostern. Außerdem besuchen die Mitglieder Senioren zu Geburtstagen und bringen ihnen kleine Geschenke. Nach Weihnachten werden die Tannenbäume eingesammelt.