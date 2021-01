Kostenpflichtiger Inhalt: Kaufcenter in Kevelaer : Grüne kritisieren Stadt wegen schnellem Verzicht auf Vorkaufsrecht

Manche Frage rund um das Kaufcenter bleibt noch offen, über das Thema wurde nicht-öffentlich beraten. Foto: Latzel

Kevelaer Der Rat hat mit Mehrheit auf das Vorkaufsrecht am Kaufcenter in Kevelaer verzichtet. Heftige Kritik am nicht-öffentlichen Verfahren gibt es nun von den Grünen. Sie nennen es einen „Coup von CDU und KBV“.