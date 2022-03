Proklamation in Weeze : Katja Verheyen erhält die Festkette

WEEZE Musikverein Weeze ist festgebender Verein der Kirmes in Weeze. Nach zwei Jahren Pause soll das Event endlich wieder stattfinden. Es ist immer ein Highlight im Veranstaltungskalender.

Nachdem die Kirmes in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden konnte, sieht es für 2022 endlich wieder besser aus. Und nun steht auch der Musikverein Weeze 1871 als festgebender Verein der Weezer Kirmes 2022 ganz offiziell fest. „Auch, wenn die Proklamation nicht wie üblich gefeiert werden konnte, hoffen wir sehr, dass wir in diesem Jahr wieder dazu übergehen können, die Weezer und auch Wember Kirmessen, in liebgewonnener Tradition, feiern zu können“, so Marco Scuderi, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Weeze am Abend der „kleinen Proklamation“. Die fand im kleinen Kreis im Bürgerhaus der Gemeinde Weeze statt.