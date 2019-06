Natur in Kevelaer : Ein Beutel voller Känguru

TWISTEDEN Lui ist ein Waisenkind. Die Mutter des Wallaby-Babys starb kurz nach seiner Geburt. Jetzt wird das süße Tier von Katja Holzschuh in Twisteden aufgezogen. Hier fühlt sich der Nachwuchs richtig wohl.

Jeder weiß: Känguru-Babys wachsen im Beutel ihrer Mama auf. Doch was ist, wenn die Mutter plötzlich stirbt? Wenn alles gut geht, landet das Mini-Känguru auch dann wieder warm und weich in einem Beutel. Lui hat genau das erlebt. Seine Mutter starb kurz nach seiner Geburt im Freizeitpark Irrland. Katja Holzschuh nahm das kleine Rotnacken-Wallaby daraufhin auf und ist jetzt Ersatzmama mit Ersatzbeutel. Der ist weiß und flauschig und eigentlich eine Umhängetasche. Doch Lui hat den Beutel längst als Ersatzzuhause akzeptiert. Abends schläft er in der Umhängetasche, die am Türgriff hängt, tagsüber springt er per Salto in die Tasche, wenn er sich mal wieder zurückziehen will.