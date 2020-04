Kunst in Kevelaer : Katalog für Ausstellung zu Fayencen liegt vor

Kunst in Kevelaer

Kevelaer Das Museum ist momentan geschlossen. Die aktuelle Ausstellung kann man in einem Katalog daheim genießen.

Im Glanz des Barock präsentieren sich niederländische und deutsche Fayencen in blau-weißer Manier im Niederrheinischen Museum in Kevelaer. Zu dieser Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der das ausgestellte Thema auf fast 100 Seiten vertieft und die Sammlung der Eheleute Wolfgang und Marie-Luise Posten in farbiger Weise präsentiert.