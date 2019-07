KERVENHEIM : Karten für Comedy auf der Burg Kervenheim

KERVENHEIM Zum Auftakt des Kirmes- und Schützenfest-Wochenendes am 22. August gastiert wieder ein Highlight der deutschen Kabarett- und Comedy-Szene im Festzelt auf dem Gelände von Burg Kervenheim. Das von den Geselligen Vereinen verpflichtete 2019er Highlight trägt den Namen Rainer Schmidt und ist über den Status des Geheimtipps am Niederrhein längst hinaus.

So ist er unter anderem evangelischer Pfarrer, Referent, Buchautor und Sportler – hat er doch im Tischtennis alles gewonnen, was man gewinnen kann – die Paralympics, Welt- und Europameisterschaften und vieles mehr.

Michael Fichte vom Orga-Team der Geselligen Vereine lehnt sich bestimmt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn er „einen wirklich außergewöhnlichen, sehr lustigen und kurzweiligen Abend“ verspricht. „Wie auch in den letzten Jahren wird das Publikum garantiert aus dem Häuschen sein. Denken wir nur mal an die begeisternden Auftritte von Klaus & Willi im letzten und von Ingrid Kühne vor zwei Jahren. Auch da hatten wir im Vorfeld definitiv nicht zu viel versprochen - und kein einziger Besucher hat das Dabeisein auch nur ansatzweise bereut. Im Gegenteil, immer wieder kommt man in Gesprächen auf diese Abende zurück. Und so wird es nach dem Auftritt von Rainer Schmidt sicherlich auch wieder sein. Wer mag, kann sich den Veranstaltungstag bereits im Kalender anstreichen und eine Karte kaufen.