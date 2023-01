Jeder kann noch mitmachen Wieder Karnevalszug in Kervenheim

Bislang endete der Zug immer in der Gaststätte der Familie Spittmann-Mülders. Danach wurde jahrelang im Saal Brouwers weitergefeiert. Leider hat auch Kervenheim heute keine Gaststätte mehr. Umso mehr freut sich der Veranstalter über die Zusage der katholischen Pfarrgemeinde: Zum ersten Mal findet das gesellige Karnevalstreiben am und im Pfarrheim an der Wallstraße statt.