Karneval am Niederrhein Leuchtende Kinderaugen in Winnekendonk

Winnekendonk verwandelte sich am Wochenende in ein buntes und fröhliches Karnevalszentrum. Der Kinderkarnevalsumzug, organisiert vom Präsidium der Geselligen Vereine Winnekendonk, zog zahlreiche Zuschauer aus der Umgebung an. Pünktlich um 14.11 Uhr startete der Zug. Neun Gruppen mit insgesamt etwa 400 aktiven Teilnehmern stellten sich für den Umzug in Winnekendonk auf.