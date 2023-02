Karnevalszug in Weeze Weezes Straßen gehören an Karneval den Kindern

Der Kinderkarneval in Weeze ist ein ganz besonderes Erlebnis. Dort kommen Familien aus der ganzen Region zusammen, um gemeinsam zu feiern und eine unvergessliche Zeit zu erleben. Schon Wochen vorher bereiten sich die Kinder auf das Fest vor und überlegen, welches Kostüm sie tragen möchten. Am Tag des Kinderkarnevals füllen sich dann die Straßen der Stadt mit Menschen in bunten Verkleidungen. „Mit der Organisation hat alles super geklappt. Insgesamt hatten wir 41 Gruppen, das bedeutet es waren ungefähr 1300 Zugteilnehmer“, erklärte Ulla Foydl, die Organisatorin des Umzugs. Ein besonderes Highlight ist der Karnevalsumzug, bei dem die Kinder stolz durch die Straßen ziehen und ihre Kostüme präsentieren können. Dabei werden sie von begeisterten Zuschauern angefeuert und mit Süßigkeiten beschenkt. Auch für die Eltern ist der Kinderkarneval ein tolles Erlebnis. Sie können gemeinsam mit ihren Kindern feiern und die fröhliche Atmosphäre genießen. Viele nutzen die Gelegenheit, um alte Freunde zu treffen.