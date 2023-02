Karnevalszug in Twisteden Igel und Kobolde feiern mit Piraten und Indianern

Gut, wenn man einen Hoppeditz hat. Uwe Ehren von den Karnevalsfreunden bahnte dem Zug seinen Weg, führte das jecke Treiben an. Ihm folgten das Präsidium des Vereins, der Musikverein Eintracht Twisteden als einzige Musikgruppe im Zug und die Minigarde der Twistedener Narren. Und dann wurde es immer bunter. „Wo sind all die Indianer hin“ fragten die Mäuse, zu einem Ausflug in den Twester Zoo lud Heiner Verrieth ein, ins Weltall verschlug es die „Burning Mums“ unter dem Motto „Found in Space“. Die Kegeljäger zeigten, dass viele Köche den Brei doch nicht verderben und die Truppe um Cornelia Claßen boten als „Wember Kraken“ die bunteste Verkleidung überhaupt. Auch aus Wemb kamen die „Piraten“, der – Entschuldigung, der Club heiß so -– „Sauhaufen“ hatte sich mit viel Liebe zum Detail in die Igelbande verwandelt.