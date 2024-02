Rosenmontagszug in der Wallfahrtsstadt Kevelaer feiert laut und kunterbunt

Wenn es im Karneval um Superlativen geht, dann war in Kevelaer am Rosenmontag vielleicht der lauteste Zug am Niederrhein. Gleich mehrere Disco-Wagen drängten sich durch die Gelderner Straße auf dem Weg zum Startpunkt am Europaplatz. Die Beats ließen Autoscheiben vibrieren, und das war durchaus so gewollt.