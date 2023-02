Närrisch am Tulpensonntag Viele Premieren beim Karnevalszug in Winnekendonk

Der Kinderkarnevalszug in Winnekendonk macht seinem Namen alle Ehre. Nicht nur am Rand standen jede Menge junge Menschen, die Freude am Verkleiden haben und sehnsüchtig auf fliegende Bonbons hofften. Was positiv auffiel, waren die vielen Kinder und jungen Leute im Zug. Die größte Gruppe kannte sich vom Eltern-Kind-Turnen und zog zum ersten Mal mit. 95 Personen mit Geschwisterkindern kamen so zusammen. Der Karnevalszug soll auch für die nächsten Generationen erhalten bleiben, so Melanie Völlings von der Turngruppe. Das war auch die Intention „der Landeier“, die ebenfalls das erste Mal mit dabei waren und mit zehn Personen die wohl kleinste Gruppe des Zuges stellten. Nicht mehr wegzudenken sind die Jugendlichen der KLJB. Bevor es für die Meerjungfrauen und Matrosen losging gab es noch ein Lob für den Musikverein Winnekendonk, dessen Mitglieder als Glücksbärchis mitzogen. „Die machen mindestens so schöne Musik wie wir“, lauteten die anerkennenden Worte aus dem KLJB-Mikro. Mit 55 Leuten die drittgrößte Gruppe im Zug waren die Ness Frugger, die alle als Igel unterwegs waren und fröhlich Blumen verteilten. Der Lauftreff war als „Schneewittchen und Viktoriazwerge“ unterwegs und der Stammtisch Winnekendonk als Wikinker. Die Achterhoeker Karnevalsgesellschaft beeindruckte mit sich drehendem Elefanten und einer Giraffe auf dem Wagen und auch die Gruppe Nils & Friends hatte das Thema Safari für sich entdeckt. Derweil tanzten sich die Schützen Kervenheim zu Willi Girmes „Piratentanz“ warm und hatten auch die passenden Kostüme dazu an. Die Gruppe Friends wünschte als Bienen ein dreifaches „Wido Summ Summ“. „Wir sind wirklich happy, dass so viele mitmachen“, sagte Georg Werner, Geschäftsführer der Geselligen Vereine zu Beginn des Zuges. Um die Gruppen und Nachbarschaften zu unterstützen gab es von „Ons Derp“ und von den Geselligen Vereinen zusammen 2100 Euro für Wurfmaterial.