Prinz Frank I. als Schlüsselträger So war der Rathaussturm in Kevelaer

Am Weiberdonnerstag um 11.11 Uhr stürmen die Jecken das Konzert-und Bühnenhaus in Kevelaer. Aus Platzgründen findet der Rathaussturm in der Wallfahrtsstadt nicht im Rathaus statt. Bevor es losgeht, versammeln sich die Kevelaerer im Eingangsbereich.