Rosenmontag in Kevelaer Farbenfroher Rosenmontag in Kevelaer

Schmissige Töne animierten die Zuschauer am Straßenrand zum Mitsingen und Mitschunkeln. Der Spielmannszug der Feuerwehr, der Musikverein Kevelaer und die Swingenden Doppelzentner hatten alles im Repertoire, was es an Karnevals-Hits gibt. Je näher der Zug dem Zentrum kam, desto dichter gedrängt stand die Zuschauermenge. Kleine und große Hände reckten sich nach oben, um Bonbons, Chips und andere Leckereien zu fangen. Andere Präsente, zum Beispiel Blumen, wurden von Hand zu Hand weitergereicht.