Prinz Frank I. ist Schlüsselträger So war der Rathaussturm in Kevelaer

Dabei wollte sich Pichler den Schlüssel nicht so leicht wegnehmen lassen. „Die letzten beiden Jahre konnte ich ihn auch behalten“, sagte er schmunzelnd in seiner Rede. Wenn er ihn denn unbedingt abgeben müsse, so Pichler, dann an jemanden, der ihn auch wirklich verdient hat. Pichler überlegte sich elf Kriterien, die der neue Schlüsselträger oder die neue Schlüsselträgerin erfüllen muss: Er muss schon einmal kostümiert gewesen sein, schon mal Karneval gefeiert haben und schon mal Alkohol getrunken haben – so lauteten einige der Kategorien. Das hätten wohl fast alle Menschen im Raum erfüllt. Auch wollte Pichler den Schlüssel einem Prinz, einer Prinzessin oder einer Jungfrau geben. Das freilich erfüllten nicht alle. Der Bürgermeister grenzte den Kandidatenkreis immer mehr ein, bis schließlich allen klar war: Der Prinz bekommt den Schlüssel.